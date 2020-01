“Qui ci sono ebrei”: dopo gli atti di Mondovì, a Fossano presidio spontaneo contro l'intolleranza

"Juden Hier" ("Qui c'è un ebreo").

Questa l’inquietante scritta apparsa l’altra notte a Mondovì sulla porta di casa dove ha vissuto Lidia Beccaria Rolfi, deportata politica, e dove oggi vive il figlio.

Un atto vigliacco, razzista e criminale. Ma soprattutto una vera e propria provocazione a una manciata di ore dalla giornata della Memoria.

“Hier sind juden” (“Qui ci sono ebrei”) la risposta che intende dare un gruppo di cittadini fossanesi.

Oggi, domenica 26 gennaio, alle ore 16, è in programma un presidio spontaneo in viale Alpi, davanti alla lapide che ricorda “l’eroe semplice” Lorenzo Perrone, il muratore fossanese che aiutò Primo Levi a sopravvivere ad Auschwitz.

Successivamente ci si sposterà nei giardini “Lidia Rolfi” di via San Michele, dove verranno letti alcuni suoi scritti.

"L’indifferenza è complicità - spiegano gli organizzatori-: lo è stata 70 anni fa e lo è purtroppo ancora oggi. Scendiamo in piazza per dire no ad ogni tipo di intolleranza!".

