Museo del Risparmio e dei Perché: uscita didattica della Primaria di Bene Vagienna a Torino

Giovedì 16 gennaio, i bambini di terza e quarta della scuola primaria di Bene Vagienna, hanno visitato il “Museo del Risparmio” e il “Museo dei Perché” a Torino.

Grazie ad un bando, entrambe le visite sono state offerte dal “Museo del Risparmio”.

L’uscita didattica ha permesso agli alunni di cimentarsi in giochi al pc, guadagnando così punti e monete, per poi passare alla sezione salvadanai. Gli operatori del museo hanno spiegato loro la storia della moneta, attraverso la proiezione di cartoni animati.

Dopo una sosta per il pranzo, le due classi si sono ritrovate in un parco giochi, per poi dirigersi al “Museo dei Perché”; qui hanno ampliato, in vari laboratori, le loro conoscenze, cimentandosi con piccoli esperimenti, per conoscere meglio il metodo scientifico.

Nel laboratorio dedicato all’evoluzione della Terra, con l’aiuto di un orologio evolutivo, hanno approfondito la storia del pianeta, ponendo l’accento sul cambiamento climatico e sensibilizzandosi così ad un approccio più ecologico.