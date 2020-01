Sci alpino, Coppa del mondo: ancora un podio per Marta Bassino, seconda nel superG di Bansko!

Ancora un podio in Coppa del mondo (sesto stagionale, undicesimo in carriera), ancora un secondo posto (il terzo dopo il gigante di Lienz e la discesa di ieri a Bansko), ancora Marta Bassino nell'aristocrazia dello sci alpino femminile internazionale.

Solo Mikaela Shiffrin ha fatto meglio della campionessa di Borgo San Dalmazzo nel superG di Bansko, ultimo appuntamento del ricco weekend bulgaro che tante soddisfazioni ha regalato alla squadra azzurra.

1:10.88 il tempo dell'americana, 29 centesimi in meno della portacolori dell'Esercito che, da un po' di tempo a questa parte, non stupisce più per le grandi prestazioni offerte, caratterizzate da tecnica e capacità di osare.

Terza la svizzera Lara Gut Berhami (+0,70). Settima Elena Curtoni, sfortunata Federica Brignone, uscita quando era in piena corsa per i vertici della classifica.