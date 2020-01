Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo: Fratelli d'Italia ricorda "con commozione" le due ricorrenze

Gentile Direttore,

nei prossimi giorni si celebreranno due ricorrenze significative per la Storia e per l’Italia.



Il 27 gennaio è dedicato alla Memoria della immane tragedia dell’Olocausto patita dagli Ebrei da parte dei nazisti durante la Seconda Guerra mondiale.

Il loro sacrificio dobbiamo onorarlo sempre. Dobbiamo respingere lo sfruttamento politico, dobbiamo avere paura dell’odio implacabile, da qualunque parte venga e comunque venga.



Il 10 febbraio è la Giornata del Ricordo dei martiri delle Foibe, dell’esodo degli italiani della Venezia-Giulia, dell’Istria e della Dalmazia. Questa tragedia, ancora misconosciuta, colpì circa 15.000 italiani gettati vivi nelle foibe dai partigiani jugoslavi, e 350.000 italiani costretti a fuggire dalle loro terre per la situazione determinatasi durante la guerra al confine nord-orientale dell’Italia: odio politico e pulizia etnica.



Noi di Fratelli d’Italia ci inchiniamo con commozione di fronte alla Memoria e al Ricordo.



Paolo Bongioanni, Consigliere Regionale