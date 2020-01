Cuneo, un "abbraccio" per la Giornata della Memoria: questa mattina il flashmob della scuola "Lidia Rolfi"

In occasione della Giornata della Memoria, nella mattinata di oggi (lunedì 27 gennaio) bambini e insegnanti della scuola primaria “Lidia Rolfi” di Cuneo si sono organizzati per realizzare un flashmob e formeranno una catena umana attorno alla scuola stessa.



L'iniziativa, prevista per le 9.30 e aperta a chiunque sia interessato, è anche e soprattutto un modo per ricordare la figura della staffetta partigiana e deportata Lidia Rolfi, con un “abbraccio” che vuole essere una risposta all’ignobile gesto accaduto a Mondovì qualche giorno fa.



"Per i bambini della nostra scuola, che segue il progetto 'senza zaino', il nome di Lidia Rolfi - spiegano le insegnanti della scuola cuneese - evoca l’idea di comunità, di responsabilità: ci è sembrato naturale condividere con loro un momento di speranza e di solidarietà”.



L'appuntamento è quindi in largo Piero Bellino, alle 9.30.