Gare spettacolari e tante medaglie per l’associazione braidese Sportiamo ai Campionati Italiani Paralimpici Invernali Fisdir e Fispes (FOTO)

È calato il sipario sui campionati Italiani Paralimpici Invernali Fispes-Fisdir, che si sono disputati al Palaindoor di Ancona nei giorni 24 e 25 gennaio e che hanno visto protagonista l’associazione Sportiamo Onlus di Bra.

Il bottino è di ben 8 medaglie e due titoli di campioni d’Italia. La festa è stata tutta per Federico Olivero, campione d’Italia lancio del peso 7,260 kg (oro), velocità 60 metri (bronzo); Eleonora Magnone, lancio del peso 4 kg (argento); Matteo Fissore, marcia 800 metri (bronzo); Giulia Racca, velocità 60 metri (argento), velocità 200 metri (bronzo); Chiara Esposito marcia 1500 metri (argento), campione d’Italia velocità 800 metri (oro).

Grande merito va riconosciuto agli allenatori di questi ragazzi, che si sono distinti nelle varie discipline per impegno e passione, regalando alla città di Bra tante medaglie e grandi storie di coraggio ed orgoglio.

Il capitano della spedizione è stato Giacomo Bonomo, che si è dichiarato altamente soddisfatto per l’ottimo risultato conseguito, sicuramente di buon auspicio per i prossimi appuntamenti sportivi in programma. L’emozione continua.