Giorno della Memoria: arriva da Mondovì il documentario celebrativo (VIDEO)

Dopo l'ignobile gesto dai toni fortemente antisemiti compiuto nella notte fra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio sulla porta d'ingresso dell'abitazione della compianta partigiana Lidia Rolfi, oggi occupata dal figlio Aldo, Mondovì si appresta a celebrare il "Giorno della Memoria".

Oltre alla fiaccolata antirazzista e contro l'antisemitismo, in programma alle 20 con partenza da piazza Martiri della Libertà, e alle iniziative preventivate da tempo dall'amministrazione comunale, tre giovani monregalesi (Maddalena Barale, Roberto Rossetti ed Ettore Poggi) hanno prodotto un filmato sull'argomento per il blog "Coffee and History".

Un lavoro che mette in risalto le atrocità di un periodo di eclatante follia, perpetrata ai danni delle vittime dell'Olocausto.