Moretta, l'Amministrazione comunale incontra il coordinatore provinciale della Protezione Civile Roberto Gagna

L’Amministrazione comunale di Moretta e i referenti del gruppo diProtezione Civile comunale hanno incontrato il coordinatore provinciale della protezione civile Roberto Gagna.

L’incontro ha rappresentato un momento per fare il punto della situazione, analizzare le prospettive e le priorità del gruppo. Giovanni Gatti, sindaco di Moretta, spiega: "La protezione civile è una delle associazioni più importanti per un piccolo comune. Ho voluto incontrare il gruppo di Moretta per capire le loro necessità e iniziare a costruire insieme un percorso di crescita. Ringrazio della presenza Roberto Gagna. Insieme abbiamo analizzato le possibilità di accedere a bandi e finanziamenti per migliorare e implementare le dotazioni del nostro gruppo".

Durante l’incontro, cui hanno preso parte anche il vicesindaco Emanuela Bussi e il consigliere comunale Michele Alesso, è stato evidenziato che il Comune di Moretta è stato alluvionato nel 2016 e nel 2019. Attualmente sono circa una ventina i volontari che costituiscono il gruppo comunale di protezione civile. Referente dell’associazione è Ignazio Nocilla, affiancato da Luciano Trucco, che rappresenta la “memoria storica” del sodalizio. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale il gruppo di maggioranza ha annunciato che devolverà la somma derivata dal gettone di presenza in consiglio alla protezione civile, per l’acquisto di materiale e attrezzature.

"L’acquisto di dotazioni è una delle priorità del gruppo – continua Gatti -. La protezione civile è stata tra l’altro vittima di una furto in magazzino un paio d’anni fa, e ha necessità di nuove attrezzature".