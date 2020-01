Saluzzo: nuova sede per il circolo del Partito Democratico e per “Insieme si può”

Trasloco per il circolo del Partito Democratico di Saluzzo, Verzuolo, Valle Varaita e Pianura.

I militanti, che un tempo si riunivano nei locali di via Torino 30/b, ora avranno come punto di riferimento la nuova sede allestita in via Gualtieri 44, nel centro storico della città.

I nuovi locali continueranno comunque ad essere anche la sede dell’Associazione “Insieme si può”, che raggruppa le forze politiche della coalizione a sostegno del sindaco Mauro Calderoni e dell’Amministrazione comunale di Centrosinistra.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato prossimo, 1 febbraio, alle ore 18, alla presenza dei rappresentanti parlamentari PD della Granda.