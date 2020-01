Tante le Penne Nere alla prima assemblea degli Alpini di Martiniana Po

Buona partecipazione degli Alpini di Martiniana Po, che ieri (domenica) si sono ritrovati per l’annuale assemblea associativa, nel salone polivalente comunale di Piazza Borgna.

Dopo aver trattato gli argomenti all’ordine del giorno, si è provveduto al rinnovo del tesseramento per l’anno 2020: tutti coloro che hanno rinnovato la tessera hanno ricevuto in dono un calendario ricordo con su impresso il logo del gruppo.

Durante l’assemblea si è deciso di organizzare l’inaugurazione del cippo, costruito da Alpini e amici delle Penne Nere nella zona a monte del paese, meglio conosciuta come “Briculin dle mole”. La manifestazione è in programma per il prossimo 12 luglio 2020.

Dopo l’assemblea, gli Alpini, insieme a famiglie e simpatizzanti, si sono spostati al ristorante Bramafam di Revello per il tradizionale momento conviviale: un folto gruppo di martinianesi e non ha preso parte al pranzo.

“Vorrei ringraziare tutti i soci Alpini e aggregati – le parole del capogruppo Enzo Desco – per aver partecipato, con le rispettive famiglie, così numerosi a questa iniziativa.

Inoltre, un ringraziamento particolare vada a tutti coloro che, pur non essendo alpini, hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa, intervenendo in buon numero al pranzo sociale.

Mi auguro di poterci ritrovare ancora una volta il prossimo anno per una giornata simile, con nuove idee e sempre più numerosi”.