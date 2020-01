Cade in un dirupo durante un'escursione in Liguria: la vittima è Catterina Rabbia di Marene

E' una donna di Marene, Catterina Rabbia di 63 anni, la vittima dell'incidente in montagna avvenuto ieri sul monte Beigua, in Liguria. La donna era con un gruppo di diverse decine di escursionisti e stava affrontando l'escursione organizzata dal gruppo CAI di Bene Vagienna "Via dei santuari da Sant'Anna di Lerca ad Arenzano".

Catterina Rabbia, appassionata di montagna, è scivolata precipitando in un dirupo per una ventina di metri, riportando traumi e ferite mortali. A nulla sono valsi i soccorsi: la salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino, intervenuti con l'elicottero del 118, e portata ad Arenzano.

Una tragedia per il mondo del CAI cuneese e in particolare per la sezione benese, che aveva organizzato l'uscita.