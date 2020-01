Come investire 50000 euro? Ecco i migliori strumenti finanziari e i migliori consigli in sintesi

Azioni, obbligazioni e fondi sono strumenti finanziari molto diffusi, ma di cui pochi conoscono caratteristiche e funzionamento, pro e contro. Colpa sia della scarsa educazione finanziaria che si riscontra in Italia, sia dei complessi documenti informativi presentati da banche e reti di vendita, incomprensibili ai più. Ecco allora che molti risparmiatori si trovano in difficoltà quando si parla di come investire 50000 euro .

Come investire oggi 50.000 euro: azioni, obbligazioni ed ETF

Come investire 50000 euro? Quali sono i prodotti consigliati e come evitare rischi eccessivi? Un capitale di questo genere ben si presta all’investimento in azioni e obbligazioni, strumenti finanziari che promettono i rendimenti migliori.

È una somma sufficiente per un’adeguata diversificazione del patrimonio, condizione che consente di ridurre i rischi e ottenere guadagni apprezzabili in tempi non troppo lunghi. Naturalmente i rendimenti variano a seconda degli strumenti e sono direttamente collegati al rischio.

Con le azioni si può ottenere storicamente un rendimento reale intorno al 5% annuo, per le obbligazioni è di circa l’1,5%. Per quanto riguarda l’orizzonte temporale, dovrebbe essere di almeno 8 anni per gli investimenti azionari e di minimo 5-7 anni per quelli obbligazionari.

Se invece si desidera investire in un paniere di titoli, le opzioni sono ETF e fondi comuni di investimento. Generalmente sono da preferire gli ETF: considerati uno dei prodotti più innovativi degli ultimi decenni, coniugano i vantaggi della negoziazione in tempo reale con quelli delle strategie basate sulla replica di ampi indici e soprattutto costi nettamente più bassi rispetto ai fondi (che non a caso continuano a essere spinti da banche e promotori finanziari o private banker a caccia di commissioni facili).

Gli ETF possono essere di tipo azionario o obbligazionario e, a differenza dei fondi comuni, prevedono una gestione passiva ma oramai l’offerta è ampia e prevede anche ETF “intelligenti” che selezionano e ruotano il portafoglio in base a diversi criteri rotazionali (per esempio alti dividendi, minore volatilità, maggiore forza relativa…). L’obiettivo di un ETF è infatti replicare l’andamento di un indice, da cui dipendono le sue performance.

Si tratta però di uno svantaggio puramente teorico, perché numerose analisi hanno dimostrato che nel 90% dei casi gli ETF sono più vantaggiosi dei fondi in termini di rendimento/rischio. Risultano anche più redditizi, molto meno costosi e non prevedono commissioni di performance.

Investire 50000 euro con la consulenza finanziaria indipendente di SoldiExpert SCF

Oltre alla valutazione degli strumenti finanziari, quando si affronta l’argomento come investire 50000 euro, andrebbe considerata la tolleranza al rischio. Questa definisce il profilo dell’investitore ed è determinante per la composizione di una strategia in linea con le sue aspettative e desideri.

Per questo chi si interroga su come investire 50000 euro dovrebbe valutare la consulenza finanziaria indipendente di SoldiExpert SCF, società di consulenza indipendente attiva dal 2001 che si rivolge a piccoli e grandi risparmiatori e offre portafogli diversificati e servizi di consulenza per tutti i tipi di risparmiatori. Prudenti e aggressivi, con patrimoni da 20.000 euro a qualche milione di euro che ricercano il supporto e la consulenza di veri consulenti indipendenti in alternativa ai consigli quasi sempre in conflitto di interessi (e dal valore aggiunto putroppo discutibile) offerto da banche e reti.

Pionieri italiani della consulenza finanziaria indipendente e basata sulla Rete, hanno messo a punto per risparmiatori con patrimoni da investire da 20.000 a 150.000/200.000 euro i portafogli “self service”. Sono portafogli modello, sviluppati seguendo strategie di investimento testate, che il cliente replica autonomamente. Per i clienti con maggiori patrimoni o che richiedono una consulenza su misura SoldiExpert SCF offre anche consulenza su base indipendente ed è anche iscritta per esercitare questa attività all’Albo OCF ed è un soggetto vigilato.

I portafogli “self service” fanno parte dei servizi di SoldiExpert SCF dedicati ai risparmiatori con capitali da 20.000 a 200.000 euro. Sono il frutto di una costante analisi dei mercati e coinvolgono azioni, obbligazioni, fondi ed ETF. Seguono un approccio attivo e razionale.

