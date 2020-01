Come scegliere un lettino da massaggio?

Quando si esegue un massaggio, si applica una serie di pressioni su muscoli e tessuti, per permettere all’organismo di guarire da lesioni, ridurre il dolore e lo stress. Inoltre, negli atleti sono sempre più eseguiti dopo le gare per ridurre la tensione muscolare.



Quando ci si trova nella necessità di affidarsi ad un’azienda per la vendita lettini da massaggio , è bene avere le idee chiare su cosa si vuole. Se non si conoscono i parametri base da prendere in considerazione, è possibile che l’acquisto che si andrà a fare non sia l’ideale per le proprie necessità.



La possibilità di trasportalo, le dimensioni, la capacità di carico e la possibilità di alzare o meno lo schienale sono i punti più importanti da prendere in considerazione.



Lettino pieghevole o fisso?



Il primo punto da prendere in considerazione è sicuramente quello concernente la possibilità o meno di acquistare un lettino pieghevole oppure fisso. Se il proprio luogo di lavoro è un centro estetico, difficilmente si avrà la necessità di recarsi al di fuori di esso per fornire i propri servizi. Al contrario, se abitualmente ci reca presso le abitazioni dei propri clienti è bene prendere in considerazione un lettino pieghevole.



Leggeri e di facile trasportabilità, permettono a una persona di caricarli e scaricarli senza grossi problemi anche da una macchina di medie dimensioni.



Dimensioni e capacità di carico del lettino



La tipologia di clienti che si ha abitualmente, e la specializzazione che si è seguita possono influenzare anche sulle dimensioni del lettino. Più sono robusti o pesanti i propri clienti, maggiore sostegno dovrà fornire il lettino. È bene ricordare, che oltre al peso della persona distesa, è bene prendere in considerazione anche la pressione che si andrà ad eseguire.



Se i propri clienti sono atleti o persone di una certa stazza, è bene prendere in considerazione un lettino di buone dimensioni e che sia in grado di “reggere” il peso della persona durante tutto il trattamento. In questo caso, la capacità di carico del lettino sarà una delle caratteristiche più importanti da considerare. Non è certamente una buona pubblicità, far cadere i propri clienti sul pavimento durante un trattamento.



Presenza dello schienale fisso o movibile



L’ultima caratteristica che è opportuno prendere sempre in considerazione, è quella che riguarda la presenza o meno dello schienale fisso. Se durante l’esecuzione dei propri trattamenti non esiste la necessità di alzare lo schienale, si può prendere in considerazione l’acquisto di un lettino fisso. Al contrario, se si avrà la necessità di fornire massaggi o trattamenti dove è opportuno alzare lo schiena, è bene rivolgere la propria attenzione verso modelli che offrono questa caratteristica.



Come è facile comprendere, senza una adeguata selezione è molto difficile riuscire ad acquistare un lettino per massaggi di ottima qualità; e che possa servire al meglio alle proprie esigenze. Invece di fare un acquisto azzardato, è sempre bene prendersi tutto il tempo necessario e approfondire quali sono le reali esigenze di cui si ha davvero bisogno.