Ecco come selezionare e dove acquistare i migliori zaini moto

Fedele compagno di viaggio in cui riporre tutto l’indispensabile, a portata di mano ogni volta che se ne ha bisogno. Sarebbe riduttivo considerare gli zaini moto un semplice accessorio legato al mondo delle due ruote. Costituiscono piuttosto un requisito insostituibile per tratte di media-lunga percorrenza, e spesso persino in ambito urbano, soprattutto per lavoro. Ma quale zaino moto acquistare, come selezionare il prodotto migliore?

Essenziali per chi ama viaggiare, gli zaini moto sono un articolo piuttosto particolare in termini di caratteristiche tecniche, che vanno comunque rapportate alle esigenze d’uso del motociclista. Pratici e funzionali nella vita di tutti i giorni, la loro popolarità ha portato negli ultimi anni a una moltiplicazione dell’offerta, sia dal punto di vista delle aziende che dei modelli.

È facile compiere la scelta sbagliata. Conviene allora guardare con attenzione al materiale di cui è composto lo zaino e se è davvero quello che si sta cercando. Se la moto viene spesso utilizzata in inverno e autunno, ad esempio, l’impermeabilità sarà una qualità tecnica da considerare.

Il materiale incide inoltre sul tipo di protezione, anche in questo senso lo spettro di alternative è piuttosto articolato e va da livelli basilari e versatili fino agli articoli più tecnici. In linea di massima, le aziende che puntano sulla qualità implementano soluzioni sintetiche hi-tech.

Come per qualunque altro zaino, anche per gli zaini moto dimensioni e capienza sono altri criteri determinanti. È importante valutare sia i tipi di viaggio in programma, sia gli oggetti che si intendono trasportare. Ci sono scomparti, ad esempio, concepiti per ospitare laptop, mentre alcuni prodotti estendibili sono in grado di accogliere il casco.

Un prodotto efficace è il risultato di un processo di progettazione incentrato sull’ergonomia, garantisce quindi comfort mentre si è in sella, senza limitare in alcun modo i movimenti. C’è poi la questione prezzo a orientare ulteriormente la selezione.

Il costo non va inteso in valore assoluto ma esaminato alla luce delle specifiche del prodotto. Trattandosi di articoli specialistici, va stanziato un budget adeguato se si desidera la qualità.

