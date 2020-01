Ad Alba, l'Associazione Corale Intonando è alla ricerca di nuove voci

L’Associazione Corale Intonando di Mussotto d’Alba, realtà attiva sul territorio in ambito musicale e culturale, è alla ricerca di nuove voci per rafforzare l’organico dei propri cori.

Hai mai provato a cantare in coro? E’ l'invito che l'Associazione rivolge ai ragazzi/e dagli 8 ai 13 anni che desiderano entrare a far parte del coro Intonandoli. La formazione, attualmente composta da sette membri, ha come obiettivo principale quello di accompagnare i ragazzi alla scoperta del proprio suono attraverso le stimolazioni del metodo funzionale della voce e a trasformarlo in canto grazie alla scelta di un repertorio mirato a creare sintonia tra i diversi componenti del coro con il giusto mix di energia e divertimento. Prima dell’ingresso nel coro è previsto un incontro individuale con il maestro Franco Biglino, per verificare l’attitudine al canto.



Anche il coro di adulti, Intonando, per ampliare il proprio organico, indice audizioni per voci maschili. Non è richiesta una particolare preparazione musicale, ma è previsto un periodo di inserimento attraverso un percorso personalizzato in base alle proprie esigenze; l'impegno è di una sera a settimana. Il coro Intonando negli ultimi anni ha intrapreso lo studio delle composizioni più significative del repertorio barocco approfondendo autori quali Vivaldi e Haendel, di cui l’8 dicembre scorso, per i trentacinque anni della rassegna “Aspettando Natale”, ha eseguito le pagine più significative del Messiah.

Per iscriversi, in entrambi i casi, occorre inviare una e-mail entro domenica 2 febbraio all’indirizzo info@intonando.com o telefonare al numero 339 7774617 nelle ore serali.