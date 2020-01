Fritto misto alla piemontese: serata per palati sopraffini al New Wellington di Paesana

Serata dedicata ai palati sopraffini ed agli amanti della cucina di casa nostra, quella che il Ristorante-Pizzeria “New Wellington” di Paesana manderà in scena all’ra di cena di sabato 8 febbraio.

In programma, nell’accogliente locale di Via Reinaud con vista sul Monviso, c’è infatti una serata a tema con menù a base di fritto misto alla piemontese, piatto tradizionalmente conviviale e tipico del periodo autunnale e invernale

Si tratta di un piatto intramontabile di antica tradizione popolare, quando ancora gli animali venivano macellati a casa e per sprecare il meno possibile, si cucinavano le frattaglie. Gli animali di grossa taglia come l’agnello, il maiale o il vitello, dopo la macellazione, venivano suddivisi all'interno della famiglia, e le animelle, i rognoni, i filoni, la cervella, il fegato ed i testicoli venivano impanati nel pan grattato e fritti in olio e poi serviti con i sanguinacci nel giorno festivo successivo alla macellazione.

Nel corso degli anni la preparazione ha subito importanti aggiunte e data la facilità con la quale ormai si possono acquistare svariati tipi di carne, viene oggi considerato e servito come piatto unico., restando comunque un piatto del "dì 'd festa".

Il menù del New Wellington prevede come antipasto un carpaccio di manzo con pomodorini e rucola, seguito dal fritto misto che comprende vitello, pollo, maiale, salsiccia, fegato, cervella, trota, rana, semolino, Pavesini, amaretto, prugna, albicocca, crema cioccolato e rum, mela, cavolfiore, salvia e zucchina.

Sorbetto al limone, ananas grigliato e tris di dolci concluderanno il pasto.

Il prezzo della cena e fissato in 28 euro, compresi vino rosso, bianco e rose, acqua, caffè e digestivo.

Prenotazioni al numero 377.3598255.