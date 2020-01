Al via i corsi di formazione con l'associazione Libera Caccia Cuneo

Nell’ultima settimana del mese di gennaio 2020, inizieranno i corsi di formazione per aspiranti cacciatori, organizzati dalla Associazione Nazionale LIBERA CACCIA Cuneo.

L’abilitazione venatoria è un atto necessario per poter richiedere il porto armi uso caccia e successivamente poter esercitare l'attività vera e propria.

Le serate saranno anche occasione d’incontro per chi esercita già, quale aggiornamento o per ottenere un valido aiuto eventualmente in pratiche connesse all'attività, come per esempio lo stesso rinnovo del porto d’armi.

Le lezioni si terranno dalle ore 20:00 alle ore 22:00 a:

TORRE BORMIDA il lunedì sera;

CARAGLIO il lunedì sera;

ALBA il martedì sera;

CEVA il mercoledì sera;

CAVALLERMAGGORE il giovedì sera;

VINADIO il venerdì sera.

Per informazioni ed iscrizioni: telefonare al numero 338 9126629.