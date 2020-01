Profumo di Piemonte al primo Cenacolo 2020 di Valore a Milano

Si svolgerà lunedì 27, nelle prestigiose sale del Westin Palace di Milano, il primo appuntamento dell’anno 2020 con il Cenacolo di Valore che avrà come ospite d’onore il Presidente dell’ACRI, Associazione fra le Casse di risparmio e le Fondazioni di origine bancaria, Professor Francesco Profumo, in passato prestigioso Rettore del Politecnico di Torino e Ministro della pubblica istruzione e dell’Università.



Fra gli invitati, nella medesima occasione, il Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, esponente europeo e mondiale delle casse di risparmio dopo essere stato vicepresidente italiano delle associazioni Abi e Acri, nonché autore di best Sellers finanziari la cui prossima uscita nazionale è prevista per il 31 gennaio con un saggio proprio sulle Fondazioni bancarie.



A organizzare il solenne Cenacolo, straordinaria occasione di incontro diretto fra le classi dirigenti del Paese, è il Dottor Francesco Sansone, fondatore e amministratore apicale della società VALORE, nonché ideatore dell’evento giunto alla trentasettesima edizione. La società Valore ha sede a Milano in piazza dei Daini.