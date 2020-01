Alba arriva dalla Sicilia: un lungo viaggio con la promessa di una famiglia

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.

Oggi vi presentiamo Rex, Tracy e Alba.



Il nostro dolce Rex ... anziano e cieco, una combinazione che gli sta costando l'ergastolo in canile... mai nessuno si è soffermato davanti al suo box, eppure lui è così buono! Attende tutta la settimana con ansia quel momento in cui sente la porticina del suo box aprirsi e quelle mani gentili che gli mettono la pettorina per portarlo fuori... lui adora le passeggiate e starebbe ore a farsi coccolare, purtroppo, anche queste semplici cose in un canile son spesso difficili da concedere. Rex è davvero un cane speciale e merita una persona speciale al proprio fianco, se pensi di esser quella persona, vieni a conoscerlo, ti sta aspettando da tantissimi anni, aiutiamolo!



Ciao, mi chiamo Tracy e non ho nemmeno 1 anno.

Non vi sembro bellissima? Vi informo che sto cercando una famiglia e nel caso voleste venire a conoscermi, sappiate che sono molto affettuosa e mi piace tanto giocare con gli altri cani. Vi aspetto!



Mi chiamo Alba , ho fatto un lungo viaggio dalla Sicilia sperando di trovare la mia famiglia qui in Piemonte… ma temo che neppure qui ci sia qualcuno disposto ad adottarmi, ormai è già un pò di tempo che sono arrivata ma sono ancora in canile...è vero che la mia vita è migliorata, non vivo più per strada cercando di arrangiarmi e con il terrore che qualcuno mi faccia del male. Qui sono tutti buoni e si prendono cura di me, ma il mio sogno è quello di avere una casa... Per favore aiutatemi a trovarla, non posso aver fatto 1500 chilometri e non realizzare il mio sogno!



Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino).

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697