Cimice asiatica: Coldiretti Cuneo coinvolge Prefettura e Comuni per contrastare la strage nei campi

Alla vigilia della mobilitazione di migliaia di agricoltori da tutta Italia contro la cimice killer dei campi, in programma alla Fieragricola di Verona, Coldiretti Cuneo ha proposto al Prefetto della nostra Provincia, Giovanni Russo, di istituire un tavolo di lavoro cui affidare l’individuazione delle iniziative necessarie a contrastare la diffusione incontrollata della cimice asiatica nella Granda.

Il Piano straordinario di lotta alla cimice asiatica, predisposto da Coldiretti a livello nazionale, è stato consegnato al Prefetto, il quale ha manifestato la più ampia disponibilità a valutare le azioni in esso contenute, volte ad arrestare i gravissimi danni che questo insetto “alieno” arreca non solo alle imprese agricole ma a tutti i cittadini.

Allo scopo, Coldiretti Cuneo ha anche chiesto a tutti i Comuni della Granda di approvare una delibera che impegni ciascuna Amministrazione ad intraprendere le iniziative previste nel Piano straordinario firmato da Coldiretti. Decine i Comuni che hanno già risposto positivamente all’iniziativa.

E domani molti dei loro rappresentanti saranno a Verona al fianco delle centinaia di agricoltori Coldiretti da ogni angolo della Granda per mobilitarsi contro l’invasione di insetti alieni, portati in Italia dai cambiamenti climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell’Unione europea.

Da quando, nel 2013, ha fatto la sua comparsa nelle nostre campagne – rende noto Coldiretti Cuneo – la cimice asiatica ha colonizzato velocemente il territorio provinciale, potendosi nutrire di oltre 300 specie vegetali, dalla frutta in guscio all’uva, dall’ortofrutta ai cereali fino alle piante ornamentali, con perdite tra le aziende agricole, variabili di anno in anno e a seconda delle zone, fino all’80% dei raccolti.

In ginocchio ci sono interi settori produttivi, eppure sinora non sono state attivate misure di sostegno comunitarie adeguate a fronteggiare questa vera e propria calamità naturale.

A Verona sarà diffuso il primo studio Coldiretti su “La strage aliena nelle campagne italiane”, illustrato dal Presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini.

Il tema degli insetti alieni è al centro quest’anno della partecipazione di Coldiretti alla Fieragricola dove, nello stand da A16 a B16 nel padiglione 9, verranno ricordati i 75 anni dalla fondazione con le battaglie del passato alle sfide del futuro, come gli effetti dei cambiamenti climatici, le guerre commerciali e le nuove tecnologie con la possibilità data per la prima volta ai visitatori di conoscere online come stanno crescendo le proprie coltivazioni, con dati sulla fertilità dei terreni, sulla riserva idrica, sulle previsioni meteo e la temperatura e tanto altro, per ottimizzare le rese e la produttività.