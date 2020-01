Attesa a Montà: riaprono una panetteria e una pasticceria

Mentre a Montà due attività commerciali (bar e negozio abbigliamento bimbi) hanno chiuso le saracinesche, altre realtà prendono vita. Nel comune di 4700 abitanti della sinistra Tanaro riaprono una pasticceria e una panetteria, mentre altre due realtà commerciali, un negozio di fiori ed un centro estetico si spostano in centro paese.

La panetteria è stata aperta dal macellaio montatese Agri Macelleria Fattoria Ponchietta in via Cavour che ha rilevato il negozio adiacente quando la vecchia proprietà ha chiuso l'attività. Mentre la pasticceria che aveva chiuso i battenti circa un anno fa in piazza Vittorio Veneto è stata rilevata da una giovane di San Damian d'Asti che le ha dato il nome Gava Sagrin.

Il fioraio Art Flos che era in corso A. De Gasper si è spostato nei pressi di piazza Vittorio Veneto all'angolo con via santuario, l'estetica Rosy Di De Francesco Angiolina & C. s.a.s di via Placido Mossello si sposta in via Cavour davanti alla piazza del comune.

La rete commerciale montatese rappresenta una delle strutture economiche pilastro del paese, il cui sostegno ed aiuto è tra le priorità dell’amministrazione comunale.

"Con i loro prodotti a km 0 il Comune ha tutta la volontà di affiancare i commercianti nel loro ruolo di sostegno economico primario per il benessere del sistema del paese. A partire dall’autunno dello scorso anno - sottolinea il primo cittadino di Montà, Andrea Cauda - sono aumentati gli eventi culturali e promozionali sul territorio e nel periodo natalizio si è cercato di abbellire il paese per renderlo più attraente con luci ed addobbi. Proprio in questi giorni si sta ultimando il lavoro di rifacimento del sito web turistico informativo e la creazione di una cartina in formato tascabile contenente indicazioni ed informazioni utili. Inoltre abbiamo già iniziato un’attività di produzione di materiale fotografico di qualità per la promozione del territorio e, sono in corso di definizione, accordi con le maggiori organizzazioni di categoria (artigiani e commercianti) per programmare corsi e aggiornamenti su aspetti legati alla comunicazione, alla cura della propria attività ed immagine, alle analisi di settore, all'utilizzo di bandi ed incentivi ed all’ottimizzazione dell’utilizzo degli strumenti digitali"