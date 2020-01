Castagnito, parcheggio selvaggio davanti alle scuole: il Comune annuncia una stretta

"Spesso le auto vengono parcheggiate in modo disordinato e pericoloso sui marciapiedi o sulle strisce pedonali, in doppia fila, anche quando ci sono ancora posti disponibili nei luoghi deputati alla sosta; tali situazioni, che si ripetono ormai quotidianamente, generano un elevato rischio sia per i nostri allievi, sia per gli stessi adulti, impedendo anche il regolare svolgimento delle manovre dello scuolabus".

Con un comunicato affisso all'ingresso del plesso di frazione Baraccone e fatto recapitare alle famiglie, il sindaco di Castagnito Carlo Porro prende posizione sulla situazione dei parcheggi "selvaggi" che da tempo si ripete ormai in modo abbastanza sistematico negli orari di entrata e di uscita degli allievi dalle scuole (elementare e in questi mesi anche materna, nelle more dei lavori in corso sull’asilo del capoluogo).



Per garantire la sicurezza di tutti, a partire da questa settimana la Polizia Municipale di Castagnito sarà più severa con gli automobilisti che sostano in modo pericoloso davanti all’edificio intitolato a suor Tecla Merlo e nei casi necessari prenderà provvedimenti.

"Non ci piacciono i metodi repressivi, ma quando le raccomandazioni fatte vengono disattese siamo purtroppo costretti a seguire altre strade - dichiara il primo cittadino -. La mia responsabilità e il mio compito sono quelli di evitare in ogni modo ogni tipo di rischio nei confronti dei piccoli innocenti che frequentano la scuola".