Cuneo: commozione e riflessioni per gli alunni della media D'Azeglio nel Giorno della Memoria

È stato un momento forte, di riflessione e commozione quello vissuto nella scuola media D’Azeglio per la Giornata della Memoria.

I ragazzi della terza ad indirizzo musicale, coordinati dagli insegnanti, hanno scelto brani e testimonianze vere sulla Shoah e li hanno alternati a pezzi musicali singoli e per orchestra.

Attraverso i libri per ragazzi, le testimonianze vere dei sopravvissuti e degli atti processuali contro i gerarchi nazisti, gli studenti hanno portato il pubblico alla riflessione sulla vita durante le leggi razziali, i soprusi subiti dalle SS, ma anche dalle persone comuni, per le strade, a scuola, nei negozi e infine nei campi di raccolta e in quelli di sterminio.

Hanno poi concluso la serata con le parole di Liliana Segre: “Scegliete sempre la vita. Se ce l’ho fatta io, potete farcela anche voi”.

Erano presenti anche la dirigente scolastica, Donatella Platano e l’assessora alla Scuola, Franca Giordano.