Da Verzuolo, l’esempio di Maria: a 10 anni appende alla porta di casa il cartello “Human Hier”, come risposta al gesto antisemita di Mondovì

Non si contano i gesti e le reazioni in risposta a quanto accaduto nella notte tra il 23 e 24 gennaio a Mondovì, quando sulla porta di casa della partigiana e deportata politica Lidia Rolfi (oggi abitata dal figlio Aldo) è comparsa, insieme alla Stella di David, la scritta “Juden Hier”, “Qui vivono ebrei”.

Politici (tra cui anche il sindaco di Milano Beppe Sala), giornalisti (come Enrico Mentana), Associazioni e tanta gente comune ha condannato con fermezza il gesto antisemita, scendendo anche in piazza, come successo ieri sera (27 gennaio) a Mondovì.

Ma da Verzuolo arriva un esempio del tutto speciale. Perché quando a prendere carta e pennarello e a realizzare il cartello “Human Hier” (“Qui vive un umano”) da appendere sulla porta di casa è una bimba di 10 anni, il significato del gesto assume un significato del tutto diverso.

Autrice del cartello Maria Damiano, 10 anni, alunna della quinta elementare alla “Mario Musso” di Saluzzo. Qui, proprio in questi giorni, è stato affrontato il tema, sia per la gravità del gesto antisemita, sia per la concomitanza con il Giorno della Memoria celebrato ieri.

Una lezione che Maria ha seguito con estrema attenzione e che poi, tornata a casa, ha voluto tradurre in “qualcosa” di concreto, e visibile a tutti.

“La scritta di Mondovì – racconta il papà di Maria, Giovanni Damiano – l’ha fatta arrabbiare molto. Ne hanno parlato alle Elementari. Poi ha voluto fare il cartello”.

Dopo la discussione in classe, Maria ne ha parlato anche con i genitori: “Abbiamo rievocato la risposta di Einstein alla domanda che gli era stata posta, “Di quale razza è?’. – continua papà Giovanni – Einstein rispose ‘Razza umana’”.

Maria, aiutata dalla zia Romalda Fraire, insegnante di scuola superiore, ha preso un cartoncino. E su quel cartoncino, pennarello nero alla mano, ha scritto “Human Hier”. In basso a destra, la M puntata, proprio come le firme delle grandi opere d’arte.

Ieri mattina, proprio nel Giorno della Memoria, la giovanissima ha voluto che il suo cartello venisse appeso sul portoncino di casa in Corso Re Umberto, a Verzuolo. E così è stato.

Davvero un bell’esempio per tutti.