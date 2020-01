Fossano: aperte le candidature per la commissione Pari Opportunità

Il Comune di Fossano promuove la Commissione per la realizzazione delle Pari Opportunità fra uomo e donna in campo economico, sociale, culturale; promuove inoltre all’interno della commissione una equa presenza di donne e uomini per un’effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di parità sociale.

La Commissione, uniformandosi a criteri di priorità e modalità previsti dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna.

L'art 3 Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 64 del 25/11/2019 prevede che la Commissione sia composta da 11 componenti nominati dalla Giunta Comunale, previa analisi dell'esperienza maturata e delle competenze acquisite nella società civile, sulla base dell'indicazione pervenuta da parte dei seguenti soggetti:

· Associazioni di categoria (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Industriali)

· Associazioni iscritte all'Albo Comunale

· Consigli di Borghi e Frazioni

· Sindacati

Ogni soggetto di cui sopra, potrà indicare da un minimo di uno ad un massimo di due nominativi; nel caso di due nominativi il secondo dovrà essere di genere diverso dal primo. Sarà necessario allegare alla candidatura un curriculum vitae dal quale sia possibile evincere l'esperienza maturata e le competenze acquisite nella società civile.

Allo scopo di raccogliere le disponibilità a far parte della Commissione cittadina per le Pari opportunità tra uomo e donna, si comunica che fino alle ore 12 del giorno 21 febbraio 2020 è possibile presentare al Comune apposita proposta di rappresentanza secondo i modelli allegati l e 2).

La domanda, da indirizzarsi al Sindaco del Comune di Fossano, Via Roma n. 90, dovrà pervenire entro l'ora ed il giorno sopraindicati, in forma cartacea sottoscritta, all'Ufficio protocollo del Comune o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo fossano@cert.ruparpiemonte.it.