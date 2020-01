Fossano, nuovo look per la Sala Rossa del Comune di Fossano

È stata recentemente ristrutturata la sala consiliare del Comune di Fossano. Nota come sala rossa per il colore della tappezzeria, è la sala nella quale oltre a tenersi le sedute del consiglio comunale, si celebrano matrimoni, si accolgono gruppi in visita, si fanno riunioni e convegni.

L’intenzione di rinnovare la sala consiliare era già stata palesata gli scorsi mesi e in giorni recenti si vedono già i risultati degli interventi: il pavimento in legno è stato levigato, la tappezzeria delle pareti sanificata, è stata sostituito il tavolo con uno più grande e, di conseguenza anche la pedana sulla quale appoggia.