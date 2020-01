Lo sport mondiale in lutto per Kobe Bryant. L’albese Nutella tra i legami italiani del mito Nba

A due giorni dal tragico incidente che gli è costato la vita, anche in Italia non si fermano le manifestazioni di cordoglio in ricordo del 41enne campione del basket, sino al ritiro nel 2016 stella incontrastata dei Los Angeles Lakers, morto domenica insieme alla figlia 13enne Gianna e ad altre 7 persone nello schianto dell’elicottero privato sul quale entrambi viaggiavano, diretti a una manifestazione sportiva alla quale la ragazza, che ne seguiva le orme di cestista, avrebbe dovuto partecipare.



Un legame, quello di Kobe con l’Italia, forte e radicato, nato quando quella che sarebbe diventata una leggenda del basket Usa era ancora un bambino. Correva l'anno 1984 infatti quando la famiglia del futuro cinque volte campione dell'Nba, quarto miglior marcatore di sempre della lega professionistica americana e due volte oro olimpico (a Pechino 2008 e Londra 2012) seguì il padre Joe, anch’egli affermato cestita, in un’avventura italiana che lo portò a giocare nelle squadre di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.



Kobe visse quindi nel nostro Paese buona parte della sua infanzia, dai 6 ai 13 anni, e le pagine dei nostri quotidiani ancora oggi ne ricordano – dalla voce degli amici di allora – le gesta di campione in erba, che all’Italia sarebbe rimasto sempre molto grato e fortemente legato, come testimoniano le tante immagini che oggi lo vedono ritratto con la maglia del Milan, la sua squadra del cuore, o impegnato in una delle periodiche visite nei luoghi della sua prima giovinezza.



Una fitta serie di contatti, quelli che la star del basket intrattenne da allora col nostro Paese, che in qualche modo tocca anche la capitale delle Langhe e il suo prodotto più noto al mondo, la Nutella, di cui Bryant divenne seguitissimo testimonial negli States per circa due anni, dal 2001 al 2003.

"Anche se Nutella non si serve di annunci tv, Ferrero ritiene che il nome di Bryant e l'esposizione Nba contribuiranno a spingere il suo prodotto", scrivevano i giornali Usa nel maggio 2001, dando conto di quell'importante contratto di sponsorizzazione.



Di lì a pochi mesi l’immagine del popolare cestista iniziò a comparire sulle etichette degli inconfondibili vasetti di crema alla nocciola, come in stand da pavimento che portarono nei supermercati la sua figura a dimensione naturale, mentre il suo inconfondibile volto compariva in una serie di promozioni e iniziative speciali. “Kobe è davvero un estimatore della Nutella, se la porta nello spogliatoio dei Lakers allo Staples Center. Per questo motivo la sua sponsorizzazione ci è costata meno che alle altre aziende…", dichiarava Gary Dees, l’allora responsabile vendite e marketing per Ferrero Usa, alla testata AdWeek.