"Poliedrico e multiforme": il sindaco di Verzuolo querela sindacalista della Cgil, ma il giudice archivia

“Archiviata per infondatezza della notizia di reato”. Questa è la disposizione del Giudice delle Indagini Preliminari Emanuela Dufour pronunciata a fine settembre dell’anno scorso nella vicenda che ha visto coinvolti il segretario di Flc scuola Cgil Doriano Ficara e il sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero.



I fatti risalgono all’anno scolastico 2017-2018. Un anno segnato da diversi problemi legati alla riorganizzazione della rete scolastica e alle problematiche strutturali di diversi istituti (la più critica la frana che si era abbattuta sull’alberghiero di Mondovì, ma tra gli istituti sotto la lente anche l’Itis di Verzuolo dichiarato inagibile).



Problematiche che avevano suscitato la reazione delle parti sociali legate al mondo scolastico che contestavano il mancato invito ai tavoli istituzionali su questi temi. Nel novembre 2018 era stato organizzato un incontro con le organizzazioni sindacali, proprio sul tema dell’istituto verzuolese, sul possibile accorpamento dell’istituto all'Agraria di Verzuolo e sulle problematiche legate alla viabilità. Ficara, per presa di posizione contro i precedenti mancati inviti, aveva inviato comunicazione agli enti preposti, Provincia in primis, con oggetto: “rifiuto di invito”.



IL BOTTA E RISPOSTA TRA FICARA E PANERO



Il sindaco di Verzuolo due giorni dopo ha risposto facendo un resoconto (citando) “sommario”. In questa lettera spiega come l’incontro sia stato “richiesto informalmente dai sindacati scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals) alla Provincia per un corretto processo di informazione e trasparenza”. Parlando degli “assenti con giustificazione” il sindaco verzuolese cita “Cisl scuola, Cgil Scuola (con testuale oggetto dell’email “rifiuto di invito”), Uil Scuola e Snals.”



Nella missiva Panero fa poi riferimento al documento inviato dalla Flc Cgil con la lettera di due cittadini e un documento del “Comitato Itis – Agraria parliamone”. Documento che (sempre citando) “Risulterebbe sia stato inviato all’assessore regionale e al consigliere parecchi giorni prima”. Il sindaco chiude poi la lettera spiegando che sarà poi la Provincia, nella persona della consigliera Milva Rinaudo, inviare verbale ufficiale della riunione a cui le parti sociali non hanno preso parte.



Immediata arriva la replica di Ficara: “Si sono tenuti tre tavoli importanti[…] è stata rifiutata la presenza insistentemente richiesta (delle organizzazioni sindacali ndr). Ad uno di questi tavoli la sua persona era presente e direttamente coinvolta […]. Eccoci al motivo che ci porta a considerare la sua figura poliedrica e multiforme.”



Poi continua: “In passato […] le è stato consentito di prendere parola come parte sindacale (Panero prima di essere sindaco era segretario Cisl ndr) in incontri in cui la parte sindacale non era stata invitata […]. Riesce facilmente a ricoprire tanti ruoli senza doversene assumere le responsabilità.”



Lettera che Ficara ha poi inviato in copia conoscenza a tutti gli interessati alla vicenda. A cui è seguita la denuncia da parte di Panero per “diffamazione a mezzo stampa”.



LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE



I Pm avevano chiesto lo scorso luglio l’archiviazione in quanto “privo di rilevanza penale, trattandosi di critica legittima (indipendentemente dalla sua condivisione), manifestata nei limiti della continenza e senza l’utilizzo di espressioni lesive della reputazione del querelante.”



“Il giudice ha stabilito che rientra tutto nel ‘diritto di parola’.” – commenta Doriano Ficara – “Quelle frasi come tutte quelle utilizzate in quei mesi erano per evidenziare una criticità: l’assenza sui tavoli istituzionali delle organizzazioni sindacali. Presenza necessaria a tutela dei colleghi insegnati, ma anche degli studenti.”



“Sono profondamente rispettoso dell’opinione dei giudici – replica il sindaco Giancarlo Panero – ”Ma ovviamente non sono soddisfatto. E’ mancato il rispetto dei ruoli, non può permettersi di prendere in giro il sindaco, non la mia persona. Ha preso in giro l’intera comunità che rappresento. Abbiamo ritenuto di intervenire per tutelare la figura, il ruolo e la rappresentanza del sindaco. La Cgil non era presente alla riunione e il sottoscritto non è mai intervenuto nel merito dei rapporti tra Provincia e sindacato.”