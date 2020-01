Saluzzo; la Giornata della Memoria “serve a diventarci migliori” costruttori di umanità e democrazia

Cittadini, rappresentanze di Associazioni combattentistiche e d’Arma, Anpi, autorità militari, religiose e civili. Presenze numerose alla Sinagoga di Saluzzo, ieri lunedì 27 gennaio, dove si è celebrata tra riflessioni, ricordi e sentimenti di commozione “La Giornata della Memoria”.

Centrale e di grande umanità la ricostruzione storica, da parte di sei studenti dei licei Soleri-Bertoni, Denina e Bodoni, della vita di concittadini della comunità ebraica, 29, morti nei campi di concentramento e di deportati politici saluzzesi. Con notizie sulla loro vita, cattura e morte sono stati ricordati Francesco Costa, Liberio Vineis, Giuseppe Parrà, Mario Mortara, Benvenuto Lattes, e i ricordi sono stati intervallati da brani di lettere come quella di Mario Garzino ai genitori o di Emma Segre ai figli.

Perché, dice un detto ebraico “ Nessuno è veramente morto fino a quando qualcuno si ricorda di lui”.

Per voce di Sandro Capellaro, cerimoniere della Giornata, la lettura dell’ approfondito intervento di Giuseppe Segre rappresentante della comunità ebraica di Torino.

Nel momento delle scritte antisemite a Mondovì, sulla porta di casa di Lidia Beccaria Rolfi, il ricordo di figure che hanno operato in difesa del popolo ebraico. Gigi Ferraro, recentemente scomparso a Saluzzo fondatore dell’Associazione Giorgio Biandrata, ideatore della Marcia di “Attraverso la Memoria” per ricordare gli ebrei in fuga da Saint Martin Vésubie. L’ attività eroica di Don Brondello che contribuì a salvare dallo sterminio molti uomini e donne. La figura di Isacco Levi sfuggito alla deportazione che sterminò 13 componenti della sua famiglia ad Auschwitz e che dedicò il resto della sua vita alla testimonianza della Shoah.

Quale la reazione all’ ingiustizia subita da questo popolo?: “vivere nel modo esattamente opposto a quello che i persecutori desideravano – scrive Segre-Comportarsi secondo democrazia, giustizia, apertura al prossimo, rispetto delle minoranze, solidarietà verso i più deboli. Un compito affidato idealmente al gruppo di studenti presenti. Dipende da voi che quanto successo non si ripeta più, battetevi perché si possa diffondere l’umanità".

Estendendo l’incipit di Capellaro che ha riportato la domanda di un bambino “Cosa serve il giorno della Memoria? E la risposta data “serve ad essere migliori, persone per bene”, l’intervento del sindaco Mauro Calderoni.

“Ogni anno, diventa più importante essere qui perché sono ormai pochi i testimoni diretti dell’Olocausto. A noi il compito di cogliere il pesante testimone, soprattutto in questo momento in cui sono evidenti i segni di intolleranza. E’ ormai inevitabile andare oltre la memoria, bisogna fare coscienza civile. In democrazia certi valori non sono negoziali. E di conseguenza certe opinioni non sono accettabili. Occorre schierarsi. Diventare militanti quotidiani di antirazzismo e antifascismo.

Ne abbiamo la responsabilità sociale come cittadini. Credo, senza allarmismi ma con grande fermezza, che dovremmo smettere di tollerare l’intolleranza e, come sostiene Papa Francesco lavorare intensamente ai progetti di pace universale per soccorrere, aiutare, integrare colo che non hanno più una patria in cui stare. Dobbiamo difendere nostre comunità, rafforzarle facendo memoria, ma non in modo retorico, facendo cittadinanza attiva".

Monsignor Cristiano Bodo, ha ricordato le radici profonde del dialogo religioso tra popolo cristiano e ebraico, uniti dallo stesso Dio e con un grande patrimonio in comune. “Sono i nostri fratelli maggiori nella fede, nella sapienza che hanno saputo trasmetterci” come ha detto Papa Francesco ricordando le parole di Papa Giovanni Paolo II alla sinagoga di Roma nel 1986.

Cristiani ed ebrei devono convergere su prospettive future di dialogo. “Costruire la pace nel mondo, la giustizia, operare per la lotta fame, la tolleranza, l’accoglienza solidale in una società sempre più multietnica, salvaguardare il creato in una terra ospitale per tutti”.

La cerimonia è continuata con preghiere e riflessioni al cimitero ebraico di via Lagnasco. La sera Teatro Magda Olivero il tutto esaurito per la proiezione del film documentario “ Liesel. Storia di un esodo sotto una buona stella” che narra la storia di Liesel Gorges scampata all’ Olocausto con una rocambolesca fuga per mezza Europa durata 7anni e terminata tra le montagne cuneesi, a Rittana, protetta dalla popolazione locale. Attraverso la sua storia, il film ripercorre la vicenda degli Ebrei di Saint Martin Vésubie.