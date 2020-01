Si cerca una super "adozione del cuore" per Coccolo, il micio a tre zampe

In foto il gatto "Coccolo" e la veterinaria Daniela Fraire

L’ amputazione della zampetta è stata necessaria ed è avvenuta ieri. L’aggiornamento è dell’associazione di volontariato "Amici dei mici" che segnala questo giovane gatto di 1 anno circa, testato negativo, castrato, a cui è stato assegnato il nome “Coccolo” in virtù della sua dolcezza.

E’ stato raccolto in strada dopo un incidente ed ha perso l'uso di una zampa anteriore. I veterinari dell’ ambulatorio di Savigliano Fraire-Rachetta hanno deciso di intervenire in questa direzione a causa di infezioni.

“Certo, il dispiacere è grande- afferma la presidente Enrica Piano- fortunatamente gli animali sanno convivere molto bene con una menomazione. E’ però auspicabile trovare velocemente una famiglia che lo possa accogliere con tutto l'amore che merita, per compensare ciò che, così giovane, ha già dovuto soffrire. Aiutiamolo".

L’associazione cerca per lui una super "adozione del cuore". Perché questo micio dallo sguardo un po' rassegnato che sembra chiedere aiuto, non abbia come prospettiva, dopo il post operatorio, quella di stare dietro le sbarre della gabbietta, ma possa conservare la voglia di vivere e di correre anche a tre zampe.

Grazie dall’associazione Amici dei mici. Informazioni: Enrica 335 230595. #companionanimalforlife #gatto.