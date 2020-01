Sommariva del Bosco: ecco il calendario delle varie associazioni

Le numerose associazioni sommarivesi, su invito del Comune, si sono ritrovate per condivivere il programma delle iniziative che intendono proporre durante l'anno appena iniziato alfine di preparare un calendario.

Le proposte sono sempre numerose e variegate, adatte ai gusti e agli interessi di tutti.

Le prime e più imminenti sono: domenica 26 gennaio la benedizione dei trattori alle ore 10,15 presso il Santuario e alle 16 le Narrazioni in musica de L’Offerta musicale presso la sala Civra; mercoledì 5 febbraio presso la sala Borri si terrà una lezione aperta a tutti sul tema dell'ecologia a cura dell'associazione Incontri culturali; venerdì 14 febbraio sarà la volta di nuovo delle Narrazioni in musica presso la sala Civra, organizzato da l'Offerta musicale.

Non mancherà la festa di Carnevale il 22 febbraio presso l'oratorio.

Il 25 febbraio la pro loco riproporrà il suggestivo Carleve' l'è mort. Il 26 febbraio la Croce rossa presenterà un incontro sul tema della disostruzione presso il teatro comunale e la Banca del Tempo proporrà la festa del tesseramento il 29 febbraio.

Seguiranno serate, saggi e iniziative varie a cura de l'Offerta musicale, lezioni degli Incontri culturali su temi interessanti, il pranzo solidale e la merenda in bicicletta dell'Avis, l'assemblea dell'associazione Marianella Garcia Villas, le visite al Percorso di fiaba a cura dell'omonima associazione, i concerti della banda musicale e della Corale polifonica. È in programma una mostra di mattoncini colorati, le consuete mostre dell'associazione santi Bernardino e Orsola, la corsa podistica Avis Bra gas, la festa patronale, la fiera commerciale e il festival dei mieli Ame l’amel.

Non mancheranno le iniziative della società di pesca sportiva La Liseta e degli Amici Vecchie moto. Anche le associazioni di ginnastica artistica e Dreams of children, il comitato genitori, la casa di riposo e l'oratorio hanno in cantiere delle iniziative. Torneranno le tradizionali feste dei Cantoni, gli spettacoli della compagnia teatrale Cotin e Fasoi e di Area 30, le celebrazioni degli Alpini, le proposte culturali di Ripa Nemoris e il presepe vivente.

Tutte le iniziative, per le quali si ringraziano le tante associazioni che le organizzano con entusiasmo, verranno pubblicizzate e fatte conoscere di volta in volta.