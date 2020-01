Chiama la polizia perché sente dei rumori provenire dal cassonetto: dentro un 42enne che dormiva tra i rifiuti

Nei giorni scorsi una signora residente nella zona del Movicentro a Cuneo, verso le 9 della mattina, passando vicino ai cassonetti del cortile condominiale, ha sentito dei rumori provenire da uno di questi.

Spaventata, ha telefonato al 112, che ha inviato sul posto una Volante. Dopo un po', ne è emerso un uomo, identificato poi come un cittadino della Slovacchia, di 42 anni, senza fissa dimora.

Aveva trovato rifugio lì dentro per la notte, tra i rifiuti, per ripararsi dal freddo. Soccorso e portato in ospedale per accertamenti, dopo essere stato rifocillato, il 42enne ha rifiutato qualunque aiuto e se ne è andato, probabilmente spostandosi in qualche altra zona della città.

Fortunatamente, quella mattina, non era passato il mezzo della raccolta rifiuti. Sennò le conseguenze sarebbero state probabilmente gravi.