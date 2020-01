Commozione a Manta per la scomparsa del 55enne Marco Giovannini

Profonda commozione, a Manta e nel Saluzzese, per la scomparsa di Marco Giovannini, scomparso a 55 anni dopo aver combattuto sino all’ultimo la battaglia contro un male che non gli ha lasciato scampo.

Marco era un volto conosciuto nel saluzzese, anche e soprattutto per il suo grande impegno nel mondo del volontariato locale. Il 55enne prestava infatti servizio sia nell’Associazione nazionale Carabinieri di Saluzzo, sia nella Croce rossa italiana, iscritto al gruppo di volontari di Manta.

“Il nostro Marco era parte attiva tra i soci, si occupava dell’ufficio e faceva parte del nucleo volontari Anc di Saluzzo. L'ultimo servizio prestato è stato in occasione del Fitwalking del cuore dello scorso anno, poi la malattia. Lascia un vuoto incolmabile nella grande famiglia dei Carabinieri in congedo”.

Da Manta, invece, gli amici volontari della Croce rossa lo ricordano come “una persona umile, paziente e competente, che si è messo in gioco su tutti i fronti del volontariato, qui, in CRI a Manta: si occupava delle gestione delle attrezzature sanitarie delle ambulanze, svolgeva sia il servizio di trasporto infermi, il servizio dialisi e i turni in ambulanza di emergenza sanitaria.

Davvero una bella persona!”.

Marco lascia la moglie Laura, la figlia Martina e il fratello Enrico. Il funerale è stato officiato ieri, nella parrocchia Santa Maria degli Angeli, a Manta.