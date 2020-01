Come acquistare online un album personalizzato

Scattare foto è un'attività che da sempre appassiona un vasto numero di persone. Oggigiorno, inoltre, le fotocamere digitali rendono il mondo della fotografia di qualità decisamente più accessibile. Al contrario di quanto avveniva in passato, quando le macchine fotografiche erano particolarmente complesse, oggi i moderni strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione permettono di ottenere foto di alta qualità senza dover essere degli esperti del settore.

Se ciò non bastasse, si può aggiungere anche il fatto che ormai ogni smartphone possiede un'ottima fotocamera, le cui prestazioni migliorano di anno in anno, con i nuovi modelli immessi sul mercato.

Non tutti, però, sono soddisfatti delle foto in formato esclusivamente digitale: molti infatti preferiscono ancora stampare i propri scatti, preferendo sfogliare i ricordi e averli sempre a portata di mano. Il tutto sfruttando le nuove risorse della rete, grazie alla possibilità di poter creare album direttamente online.

Realtà come PhotoSì , per esempio, sono specializzate non solo nella stampa online di fotografie, ma anche per la creazione di album fotografici personalizzati: basterà infatti creare un progetto online e PhotoSì provvederà a creare un album su misura del cliente.

Cos'è un album fotografico personalizzato

Prima dell’avvento del digitale e delle più moderne tecnologie, per creare un album fotografico era necessario recarsi da un professionista per la stampa delle foto. Grazie ai servizi di stampa online, invece, attualmente è possibile procedere alla realizzazione del proprio libro dei ricordi direttamente dalla rete, senza dover uscire di casa e avendo la possibilità di usufruire di prezzi più convenienti.

Sul sito di PhotoSì, per esempio, è possibile acquistare in pochi click il proprio fotolibro personalizzato. Ci sono diverse proposte tra cui scegliere, a seconda delle proprie esigenze e preferenze: Attimi, Eventi, Racconti, e Spirophoto.

Questi album si differenziano per impaginazione, formato della pagina, numero di foto nella pagina, tipo di carta su cui sono stampate le foto e tipo di copertina. Una soluzione che si adatta a tantissime esigenze differenti. Per esempio, un album fotografico personalizzato è perfetto come regalo. Un modo unico per dimostrare il proprio affetto ad una persona cara, amico o familiare che sia.







Allo stesso modo può essere un regalo eccellente per una ricorrenza particolare. Un modo originale per ripercorrere i momenti più importanti vissuti insieme.







Creare il proprio album fotografico personalizzato in pochi click

Una prima cosa da sapere è che spesso in rete sono disponibili sconti che rendono l'acquisto di un album fotografico personalizzato molto economico. Per esempio, sul sito di PhotoSì, per scoprire se ci sono promozioni attive, basterà visualizzare la sezione Scopri le promo, presente nella pagina dell'album fotografico scelto.

Ma è la personalizzazione la vera forza di questo servizio online. Grazie ad un’interfaccia semplice e intuitiva è possibile realizzare un prodotto su misura delle proprie esigenze. Una volta scelto il tipo di album che si preferisce, sarà molto facile procedere alla sua creazione: infatti, basterà cliccare su Crea ora. Le operazioni potranno essere condotte sia online che offline, tramite l’utilizzo di un software che è possibile scaricare gratuitamente.

Le prime scelte di personalizzazione riguardano il formato dell'album e il tipo di carta su cui stampare le foto; è possibile, inoltre, richiedere una confezione regalo, nel caso in cui si voglia regalare l’album a una persona cara.

Il fotolibro si può creare inserendo manualmente tutte le impostazioni grafiche oppure facendosi ispirare dalle proposte del sito. Scegliendo questa seconda opzione, non resterà che caricare le foto che si vogliono inserire nell'album, scegliere tra i tanti temi, sfogliare digitalmente il proprio fotolibro e confermare l'ordine.

La spedizione è molto rapida: l'album arriverà all'indirizzo scelto in circa una settimana, anche se è possibile accorciare i tempi d'attesa scegliendo di andare a ritirare il proprio fotolibro in uno degli 8000 punti vendita affiliati con PhotoSì sparsi su tutta la penisola: in questo modo si potrà scegliere di pagare direttamente alla consegna.