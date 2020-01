Dimenticate lo stress della vita quotidiana e regalatevi un'esperienza speciale al Centro Benessere dell'Hotel Parigi a Bordighera

Regalarsi un soggiorno in un hotel con centro benessere è uno dei regali più belli che possiamo fare a noi stessi e al nostro corpo! Approfittate di un soggiorno in uno dei luoghi più belli del Ponente ligure come il Centro Benessere dell'Hotel Parigi a Bordighera. Il soggiorno abbinato alla Spa prevede oltre alla sistemazione in albergo, l'accesso all'area umida che comprende un percorso sauna, bagno turco e vasca idromassaggio compreso nel prezzo della camera. Gli ospiti dell'albergo hanno a disposizione un'ora tutti i giorni per accedere a questi servizi.

Ci sono vari pacchetti sul sito che comprendono queste cose. Il servizio è fruibile anche alle persone esterne all'albergo, pagando l'accesso alla Spa. Inoltre, si può usufruire anche del centro estetico che pratica epilazioni, massaggi, trattamenti al viso ed è disponibile una linea personalizzata cosmetica nuova completamente green, marchiata Hotel Parigi. Poi ci sono servizi con trattamento dietetico, disintossicante, benessere e remise en forme.

Cosa vuol dire? Vuol dire che il cliente potrà optare per soggiorni da tre a sette notti, estendibili per il numero di giorni che il cliente desidera a preventivo. Si può anche chiedere, dopo una visita medica iniziale, una dieta con alimentazione controllata e una cura fitoterapica con tisane, prodotti naturali e integratori alimentari, entrambe mirate alla salute del cliente e alla perdita del peso. Il tutto corredato dai vari pacchetti che offrono più o meno trattamenti in base alle esigenze. La struttura fornisce tutta la biancheria necessaria sia agli esterni che ai clienti dell'albergo.

La Spa è aperta anche al pubblico esterno 7 giorni su 7, dalle 9 alle 19 e dispone oltre che alla minipiscina con idromassaggio e acqua riscaldata a 34 °C, alla sauna finlandese e al bagno turco, anche di una doccia emozionale con cromoterapia, di un percorso kneipp e di un angolo tisaneria. Dedicate le vostre vacanze al benessere del proprio corpo e della propria mente e lasciatevi coccolare da mani esperte di professionisti, godendovi i trattamenti benessere a disposizione e tornerete a casa rigenerati, riposati e rilassati.

Per ulteriori informazioni:

Hotel Parigi

Lungomare Argentina, 18 - 18012 Bordighera (IM)

Tel. 0184.26.14.05 - 393.90.51.116

Sito: http://www.benesserehotelparigi.com/