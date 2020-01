Hard disk danneggiato: le cause e le soluzioni per il recupero dati con Computer Milano

Oggi siamo tutti soliti conservare i file e i documenti su un hard disk esterno: documenti di lavoro, foto ricordo delle vacanze, bollette pagate, contratti, curriculum vitae, salvataggi dei nostri giochi preferiti e tanto altro ancora. Siamo abituati a conservare tutti i documenti digitali su un dispositivo di memoria esterna grazie alla sua grande capacità di immagazzinamento. Sorge un grave problema nel momento in cui non riusciamo più ad avere accesso all’hard disk perché è danneggiato. Non abbiamo più accesso ai nostri documenti importanti e siamo davvero fregati!

In questo breve approfondimento di oggi, vediamo quali possono esser le cause del danneggiamento dell’hard disk e anche che cosa fare per avere di nuovo accesso ai nostri preziosi dati digitali.

Hard disk danneggiato: possibili cause

Le cause che portano al danneggiamento di un dispositivo di memoria esterno o anche di una semplice pen drive USB, sono tante. In molti tendono a sottovalutare la delicatezza di questi dispositivi pensati per immagazzinare i nostri dati. Spesso capita di trattare con poca attenzione hard disk e pen drive dove al loro interno sono presenti circuiti delicati. In poche parole, la prima e principale causa che sta dietro al danneggiamento di dispositivi per immagazzinare dati è un trattamento inadeguato. Cadute, colpi, botte, sobbalzi, etc. impediscono l’accesso perché rovinano le parti che permettono al disco di funzionare.

Altro incidente molto frequente che causa l’impossibilità di accedere ai dati è il liquido. Se per errore viene rovesciato del liquido sul disco, come una tazza di the o una bibita, è molto facile che l’accesso venga negato. È capitato a molti che la bottiglietta di acqua nello zaino si aprisse bagnando tutto, compreso l’hard disk o la pennetta USB con la tesi di laurea, ad esempio.

Oltre a incidenti come quelli elencati nei paragrafi precedenti, l’hard disk con i dati più importanti diventa inaccessibile per colpa della semplice usura da cui derivano malfunzionamenti del software. Con il passare del tempo, i dischi di memoria esterna sono colpiti dalla naturale obsolescenza. Infine, un’altra possibile causa da ricercare è nell’infezione. Chi collega il disco esterno a un computer infettato da un virus, compromette i dati salvati.

Come recuperare i dati: le soluzioni migliori

Ovviamente, il metodo per il recupero dati hard disk Milano dipende dalla causa. Gli esperti utilizzano una soluzione meccanica con delle riparazioni ad hoc, soprattutto nel caso della caduta e dei danni da liquidi. In poche parole, si tratta di aprire l’hard disk e sistemare le parti danneggiate. Per esempio, può essersi rovinata la testina che legge il disco. In altre situazioni, occorre invece asciugare il liquido in eccesso dai circuiti. Gli interventi di questo tipo comprendono anche quelli in camera bianca. Per quanto riguarda invece i problemi dovuti a un virus o alla naturale usura, occorre un intervento di recupero dei dati. Per la sovrascrittura o la cancellazione involontaria di dati importanti, possiamo contare sui servizi di recupero dati forniti dagli esperti di Computer Milano.