Sono aperte le iscrizioni online per l’Anno Formativo 2020-2021 al CNOS-FAP della provincia di Cuneo

Dal 7 gennaio al 31 gennaio tutti i giovani frequentanti il terzo anno della scuola media sono chiamati a scegliere il loro futuro percorso scolastico/formativo.

I nostri Centri di Formazione Professionale di Bra, Fossano, Saluzzo e Savigliano propongono corsi per giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni (fino al compimento del venticinquesimo anno d’età) che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art.43 del D. L. 81/2015, e privi di titolo di scuola secondaria di II grado.

Questa è la nostra offerta formativa per i corsi triennali:

Bra

Operatore termoidraulico;

Operatore del benessere – erogazione di trattamenti di acconciatura;

Operatore delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno;

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici;

Operatore meccanico – lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione;





Fossano

Operatore termoidraulico;

Operatore meccanico – lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione;

Operatore del benessere – erogazione di trattamenti di acconciatura;

Operatore del benessere – erogazione di trattamenti estetico;

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici;

Operatore Elettrico – Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario;

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Duale – Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l’agricoltura e l’edilizia.





Saluzzo:

Operatore del benessere – erogazione di trattamenti di acconciatura;

Operatore delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno;

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza;





Savigliano:

Operatore delle produzioni alimentari – Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno;

Operatore della ristorazione – Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande;









Tutti i percorsi hanno durata triennale per complessive 2970 ore, 990 ore annue che consentiranno il raggiungimento della Qualifica professionale. Raggiunta la qualifica sarà possibile, dopo la frequenza di un quarto anno, acquisire il diploma professionale che consente l’ammissione ai percorsi universitari previa la frequenza di un quinto anno propedeutico all’Università. Nelle quattro varie sedi operative CNOS-FAP della Provincia di Cuneo sono presenti i quarti anni.





Chi non intendesse proseguire il proprio percorso formativo nei corsi che rilasciano un diploma professionale può proseguire nella scuola con i percorsi scolastici tradizionali per raggiungere il diploma oppure si può entrare nel mondo del lavoro con un contratto di lavoro.

Ogni percorso formativo prevede una forte componente pratica in quanto almeno il 50% delle ore di ciascun corso sono relative a discipline professionali. Di questo monte ore pratico un numero molto consistente di ore si svolge nei laboratori attrezzati con strumentazioni e tecnologie all’avanguardia. Questa caratteristica peculiare della formazione professionale accompagnata alla presenza, in ciascun corso, di un periodo di stage che porterà gli allievi per circa due mesi dentro le imprese generalmente al terzo anno, consente di acquisire quella forte competenza operativa che ne consente l’assunzione, all’ottenimento della qualifica, cosa che avviene con percentuali molto elevate.

Genitori e allievi si trovano davanti ad una scelta impegnativa. La scelta del futuro è una scelta che richiede coraggio e speranza. I nostri Centri vi aspettano per accompagnarvi a comprendere un po’ di più sulla formazione professionale e sulle opportunità che offre. Nei nostri centri troverete anche degli operatori a vostra disposizione per assistervi nell’iscrizione, anche quest’anno, e avviene in modo online dal 7 al 31 di gennaio 2020, al seguente indirizzo:





www.istruzione.it/iscrizionionline/





Le famiglie che avessero necessità di un computer connesso ad internet e/o di un supporto tecnico per effettuare l’iscrizione, possono recarsi, previo prenotazione, nel Centro prescelto per essere seguiti nella procedura di iscrizione.

Segnaliamo che in caso di iscrizioni in eccedenza, i candidati verranno accettati secondo le seguenti priorità:

ETÀ ANAGRAFICA: nati dal 1 gennaio 2006 con percorso regolare di studi

CONTATTO DELLA FAMIGLIA CON IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE: colloquio con il Direttore/Responsabile e accettazione del ‘Progetto educativo’

DISTANZA GEOGRAFICA DAL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE: priorità a chi abita più vicino.

Per gli allievi con disabilità:

CERTIFICAZIONE AGGIORNATA: consegna in segreteria della certificazione con la dichiarazione di idoneità al lavoro nel laboratorio specifico per l’indirizzo scelto entro il termine ministeriale di accettazione della domanda.

Per contattarci:

BRA - Viale Rimembranze, 19 - Tel 0172.41.71.111 – Email: Email: direzione.bra@cnos-fap.it

FOSSANO - Via G. Verdi 22 - Tel. 0172.63.65.41 - Email: direzione.fossano@cnos-fap.it

SAVIGLIANO - Vicolo Orfane 6 - Tel 0172.72.62.03 - Email: direzione.savigliano@cnosfap.net

SALUZZO - Via Griselda, 8 - Tel 0175 24 82 85 - Email: direzione.saluzzo@cnosfap.net





cuneo.cnosfap.net