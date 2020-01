Un San Valentino pieno di magia con cena alla Grotta di Bossea

E’ capitato a tutti pensare di poter fare una cena in un luogo insolito, lontano dal rumore, dalle luci, dai clacson del auto; un luogo dove il solo esserci è già motivo di successo.

Tra poco due settimane festeggeremo il San Valentino e la Grotta di Bossea mette a disposizione la propria location suggestiva, in atmosfera fiabesca, illuminata della dolce luce di una candela, per vivere un’esperienza unica con la propria persona amata.

Ecco un San Valentino come non l’avete mai festeggiato!

Programma della serata di venerdì 14 febbraio:

· alle ore 20 si inizia con la visita completa della Grotta e due degustazioni di vino lungo il percorso servite da Sommelier

· alle ore 21.30 è prevista la cena a lume di candela nel salone esterno comprensiva di due antipasti, un primo e una degustazione di formaggi

Il prezzo dell’evento esclusivo è di euro 70,00 a coppia e può essere prenotato telefonando a Deborah 348.4401162 oppure a Fausto 339.6397918.

Non tutti sanno che la Grotta di Bossea esordì sulla scena del mondo, per diventare la prima grotta aperta al pubblico in Italia e la seconda in Europa proprio nell'800.

Il fragore immaginifico della cascata di Bossea fra le sue quinte concrezionali, il ribollire delle schiume e la placida cadenza delle onde, l'origine sfumata nel mistero e la splendente consistenza materica del getto richiamano molto i dipinti del Romanticismo, soprattutto il concetto romantico del sublime, secondo il quale l'infinito e il misterioso generano nell'uomo un senso di timore mai però considerato violento ma che tramuta in qualcosa di infinitamente bello.

La Grotta di Bossea è un po’ come l'amore che rimane sfuggente nella sua intima essenza.

Ricordiamo che per poter partecipare alla visita della Grotta e alla Cena di San Valentino è necessario prenotare telefonando a Deborah 348.4401162 oppure a Fausto 339.6397918.

La Grotta di Bossea si trova in Località Bossea 10 - 12082 FRABOSA SOPRANA (CN).