Una gestione famigliare per le Onoranze Funebri Dragano

L’azienda Onoranze Funebri Dragano viene fondata nel 2015, dopo alcuni anni di esperienza maturata nel settore, da Lorenzo Dragano e, poco dopo, l’attività cresce grazie all’ingresso in società del fratello Andrea.

Lorenzo ha iniziato giovanissimo a lavorare in questo settore, prima come unico dipendente di una onoranza funebre cittadina nella quale ha potuto formarsi nella gestione delle pratiche, nella vestizione, nel trattamento delle salme e nella guida del carro funebre.

Successivamente è stato socio di un'altra attività di onoranza funebre, esperienza che gli ha permesso di acquisire una completa padronanza dell’attività sia dal lato operativo e sia da quello imprenditoriale.

Il vero successo dell’azienda Onoranze Funebri Dragano è stato raggiunto con l’inserimento di Andrea che ha portato nuovo entusiasmo e, la gestione famigliare della stessa, si è subito trasformata in un importante punto di forza: la diversità caratteriale unita alla possibilità di confrontarsi, ha permesso loro di crescere, apportando sempre nuove idee.

Competenza e divisione dei compiti: su queste solide basi le Onoranze Funebri Dragano organizzano e seguono con cura e attenzione il funerale del proprio defunto offrendo così un servizio con sempre maggior celerità, professionalità e rispetto.

Andrea ci racconta che "… tutte attività che possono sembrare banali, sono invece il cuore dell’attività dell’imprenditore funebre, perché sono tutte finalizzate a sollevare la Famiglia dalle infinite incombenze che il lutto impone. Il nostro lavoro permette ai Familiari di fare l’unica cosa che a loro interessa in quelle ore, piangere il proprio caro e prepararsi psicologicamente all’ultimo saluto …".

"In questi anni abbiamo capito che le Famiglie cercano persone di fiducia a cui affidare la gestione di un evento importante e delicatissimo, persone di estrema fiducia che le possano assistere in momenti in cui non sono pienamente in grado di ponderare le proprie scelte".

Essendo la morte un evento che si potrebbe manifestare improvvisamente, una persona potrebbe trovarsi impreparata nel dover fronteggiare la perdita della persona cara.

L’impresa funebre Dragano offre la possibilità di intervento in ogni momento della giornata dato che la stessa agenzia è reperibile 24 ore su 24 e garantisce la possibilità di essere contattata in ogni momento della giornata senza alcuna perdita di tempo.

Le Onoranze Funebri Dragano consentono quindi un intervento anche nel cuore della notte oppure durante i giorni festivi, senza alcun limite particolare che potrebbe comportare non poche problematiche ad una persona che deve affrontare questo triste momento della propria vita.

Per maggiori informazioni, contattare l’azienda DRAGANO S.A.S. con sedi operative a Cuneo (Corso Galileo Ferraris, 7) e Boves (Corso Trieste, 4)

Email: info@dragano.it sito: www.draganoonoranzefunebri.it/

Telefono ufficio: 0171264181

Lorenzo: 3297227107 - Andrea: 3475533613