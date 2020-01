A Savigliano si parla di bullismo e soprattutto cyberbullismo

Venerdì 7 febbraio, alle ore 18 presso l’ex Chiesa di sant’Agostino (piazzetta Arimondi - Savigliano) si parlerà di bullismo e soprattutto cyberbullismo insieme a Marco Maggi, autore con Elena Buccoliero di Educafilm contro il bullismo. Manuale operativo per docenti e operatori socio-sanitari con percorsi filmici per educare gli alunni a fronteggiare il bullismo, (Franco Angeli editore).

L’incontro è organizzato dall’Assessorato alla Cultura – Biblioteca Civica in occasione della terza Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, che si colloca nel Piano Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo voluta dal Miur.





É di fondamentale importanza imparare a riconoscere il bullismo nelle sue componenti essenziali (prevaricazioni, squilibrio di forze, intenzionalità, reiterazione), nelle sue diverse tipologie (bullismi discriminatori) e comprendere i nuovi fenomeni come il cyberbullismo, il sexting e i pericoli della rete. Il nuovo manuale operativo scritto da Marco Maggi per docenti e operatori socio-sanitari affronta il problema attraverso percorsi filmici con l’obiettivo di educare alunni e studenti a fronteggiare il bullismo.

La scuola come importante contesto di crescita e luogo di avventure è infatti ben presente nella storia del cinema. Da qui nasce l'idea di utilizzare i film come strumento per affrontare il tema del bullismo e tutto ciò che lo riguarda. Il cinema è una fabbrica di sogni e di emozioni, conduce lo spettatore dentro storie che, anche quando sono frutto di fantasia, lo riguardano e lo inducono a riflettere su identità, relazioni, comportamenti, con l'agio di non occuparsi esplicitamente di sé ma della vita dei protagonisti. Questo meccanismo di identificazione "non troppo pericolosa" è presente in tutte le metodologie narrative ed è particolarmente vero con il cinema, pensando ai ragazzi digitali di oggi che hanno un continuo rapporto con le immagini: i video possono veicolare contenuti complessi a volte in modo più efficace delle parole.

Il volume presentato è articolato in due parti. La prima presenta una filmografia ragionata su bullismo e cyberbullsimo, suddivisa per genere cinematografico e per tipologie di prepotenze. Il fenomeno è illustrato sul piano teorico, in costante connessione con i film. La seconda parte, più voluminosa, è costituita da quindici percorsi didattici legati ad altrettante pellicole, cinque per ogni ordine di scuola, dove il bullismo e il cyberbullismo vengono scomposti e analizzati attraverso giochi e schede di lavoro.

I film scelti per la scuola primaria sono lungometraggi di animazione. Non affrontano in modo esplicito il tema delle prevaricazioni, presenti solo in alcune sequenze, ma approfondiscono fattori protettivi come l'alfabetizzazione emotiva, la gestione della rabbia, il rispetto delle differenze, la promozione delle competenze pro-sociali e della convivenza civile, la legalità, la capacità di lavorare in gruppo e l'utilizzo responsabile di alcune tecnologie.

Per la scuola secondaria di primo grado sono stati scelti alcuni film fantasy e altri di attualità. Attraverso le storie si approfondiscono i meccanismi del bullismo tradizionale e digitale, dal comprendere che cos'è, ai ruoli che entrano in gioco, ai luoghi dove avvengono le prepotenze, fino alle dinamiche della vita di gruppo e ai meccanismi di disimpegno morale.

Infine, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono stati individuati film che affrontano alcune particolari tipologie di bullismo: omofobico, sessuale e digitale e verso i diversamente abili, focalizzando il rapporto con la diversità e il valore dell'empatia, come pure le contraddizioni interne a ognuno o le influenze del gruppo, attraverso le trame e i personaggi dei film.

Sarà presente l'autore Marco Maggi, consulente educativo e formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari. Maggi è inoltre autore e curatore di diverse pubblicazioni sul bullismo ed è coordinatore di progetti di prevenzione per alcuni Comuni e agenzie educative. È stato membro della Commissione nazionale sul bullismo e consulente del Ministero della Pubblica istruzione e della ricerca per la realizzazione del sito www.generazioniconnesse.it. È redattore del sito www.bullismo.info.