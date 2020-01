A Sommariva Perno si parla di clima

Il Centro culturale San Bernardino di Sommariva Perno invita al secondo appuntamento invernale con l’attualità e la letteratura. Venerdì 7 febbraio, ore 20.45, presso la Biblioteca civica (Piazza Europa,4) il prof. Daniele Cane, già meteorologo e climatologo presso Arpa Piemonte, parlerà sul tema: IL TEMPO STA SCADENDO. Fatti e scelte per il clima che cambia. Il prof. Cane, fisico dell’ambiente e oggi insegnante di Fisica e Matematica in Licei del Torinese, continua ad interessarsi del clima e dell’ambiente (ha al suo attivo oltre 30 pubblicazioni su riviste scientifiche a livello nazionale e internazionale). Collabora con scuole e associazioni, portando avanti un lavoro di sensibilizzazione e informazione scientifica sul clima, i suoi cambiamenti e le conseguenze che essi hanno e avranno per il nostro pianeta. Ingresso libero.