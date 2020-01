Ancora qualche giorno per visitare il presepe di Ingenium a Busca

L'associazione Ingenium APS invita a visitare il Parco Museo dell'Ingenio di Busca, nell'ex convento dei Cappuccini, per l'apertura di 2 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30. Sarà possibile viaggiare sul trenino nel parco e curiosare tra la "sala del capotreno", lo spazio dedicato al cinema e alla fotografia, la collezione di merletti a tombolo, le miniature e i macchinari d'epoca. Inoltre, dato il grande successo della rassegna natalizia, sarà ancora presente per un'ultima occasione il presepe gigante in legno allestito nel parco. Nel salone sarà anche riproposto un punto ristoro.