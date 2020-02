Cuneo, a San Rocco Castagnaretta, il Coro “Voci per aria”

Domenica 9 febbraio alle ore 20,45, nel Centro Incontri Parrocchiale Don Marro di San Rocco Castagnaretta, in via Aisone, il Coro “VOCI PER ARIA” (con un repertorio che va dal Gospel allo swing, dal rock al funky) e il gruppo singfulness “ON STAGE” (gruppo di improvvisazione vocale) entrambi diretti dal maestro Roberto Demo, dedicheranno il loro concerto, tutto rigorosamente a cappella, all’ Associazione A-fidati di Cuneo nata da neanche un anno, da genitori e familiari di ragazze/i affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA), con l’ intento di creare dialogo e sensibilità intorno ad un tema solitamente vissuto con fatica e angoscia tra le pareti domestiche.

L’ ingresso è libero e le eventuali offerte, coperte le spese per l’uso della sala, verranno devolute alle attività della sopracitata Associazione che ringrazia anticipatamente tutti coloro che aderiranno all’ iniziativa.

E’ una buona occasione per passare una serata ascoltando buona musica e conoscere A-fidati. Partecipate numerosi! Siete i benvenuti!

