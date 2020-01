Saluzzo: “Fnestre an sel Po” la Companìa Teatral Carla S. di Torino arriva in scena la teatro Don Bosco

A sessant’anni da “Finestre sul Po” con Macario, la "Companìa Teatral Carla S". di Torino si cimenta con una nuova, comica versione del testo.

“Fnestre an sel Po” di TreMagi, è la commedia comicissima in due atti, libero adattamento e traduzione da “Finestre davanti” di Alfredo Testoni, in scena al teatro Don Bosco ( in via Donaudi) sabato 1 febbraio alle 21.

E' il sesto spettacolo della rassegna teatrale piemontese che registra un crescendo di successo e tutto esaurito. Per prenotazioni telefonare al numero 3240431347 nelle ore pasti giovedì, venerdì e sabato.

Sul palcoscenico reciterà la “La Compania Teatral Carla S” di Torino che per la prima volta si esibisce per il pubblico del don Bosco. I cast saluzzesi invece: la Compagnia Nuovo Teatro Don Bosco, in collaborazione con “ I Mach Fina lì” restituiranno la visita e saranno a recitare nel loro teatro, il Teatro Monterosa a Torino il 8 e 9 febbraio, in due spettacoli uno al sabato sera e domenica pomeriggio. Porteranno la commedia brillante in 2 atti di Giacomo Oddero “ Na surprèisa dop l’àuta”.

“Fnestre an sel Po”- Trama

Le note di regia ricordano che nel 1959 Erminio Macario portava in scena “Finestre sul Po”. Il grande, indimenticabile attore comico torinese, nella parte del simpaticissimo don Cavagna, era affiancato nel cast da mostri sacri del teatro di allora, come Carlo Campanini e Valeria Fabrizi.

Sono trascorsi sessant’anni dal debutto di questo copione e la Companìa Teatral Carla S. vuole cimentarsi con una nuova, originale versione del testo, adattata al gusto di oggi. "Un altro divertentissimo classico da non perdere!" annunciano.

Storia della Compagnia.

Il gruppo viene fondato nel 1975 da alcuni giovani del Circolo Giovanile Michele Rua. Nel ‘79 muore Carla Suino, che aveva partecipato fin dall’inizio alle attività della compagnia teatrale e l’associazione acquisisce il suo nome. Il repertorio della “Carla S.” è esclusivamente comico-brillante, perlopiù in piemontese. La scelta è conseguenza dello spirito goliardico del gruppo, che trova ispirazione proprio nella semplicità del teatro popolare. La compagnia è composta da una quindicina di elementi, tra i quali alcuni che, sotto lo pseudonimo di “TreMaGi”, svolgono insieme tutto il lavoro che precede la realizzazione di una commedia: la scelta e l’adattamento del copione (sono anche state scritte diciassette commedie), la preparazione delle scene e la regia.

Nei quarantaquattro anni di attività che il gruppo compie nel corso della stagione teatrale 2019, molti sono stati i teatri della regione che hanno ospitato la “Carla S.”.