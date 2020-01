"Senza Maestri" con Combinarelementi, il 31 gennaio Anna Ascani all'Auditorium Foro Boario per parlare di giovani e politica

Riparte anche nel 2020 l'attività del think tank Combinarelementi, che il 31 gennaio alle ore 20.45 organizza presso l'Auditorium Foro Boario un'iniziativa dal titolo "Senza Maestri - i giovani e la politica".



Ospite della serata il vice ministro dell'istruzione Anna Ascani, che dialogherà con la deputata Chiara Gribaudo e con alcuni giovani cuneesi impegnati a vario titolo nella società civile, dal volontariato all'associazionismo, ad esempio nella consulta giovanile, per i FridayForFuture o nel nuovo movimento delle "sardine".



"Quest'iniziativa nasce dalla voglia di raccontare l'esperienza di tanti ragazzi e ragazze impegnati quotidianamente per i loro territori o per i diritti dei più deboli, che spesso si sono fatti strada da soli nel mondo della politica o dell'associazionismo, crescendo senza "maestri".



È una generazione fragile, perché dagli anni 90 in poi, i giovani sono stati dati per scontati, quando non del tutto ostracizzati, da chi occupava ruoli di potere" - dichiarano gli organizzatori.



"Si tratta di una generazione a lungo dimenticata dai partiti e dai corpi intermedi, e che ha subito sulla propria pelle la più grande crisi dal dopoguerra a oggi" - aggiunge Chiara Gribaudo, che condurrà la serata - "sarà una bella occasione di confronto fra i ragazzi impegnati della Granda e Anna Ascani, con la quale in questi anni abbiamo combattuto tante battaglie insieme per i giovani e per le donne. È importante far confrontare la domanda di partecipazione e di politica che emerge anche da un movimento come quello delle Sardine, con chi ogni giorno deve prendere decisioni, come quelle sulla scuola, che proprio per quei ragazzi rivestono un'importanza fondamentale."