Cervere, welfare e sicurezza blindati nel bilancio dei servizi indivisibili 2020

Via libera alla definizione, settoriale e di dote finanziaria, dei servizi cosiddetti indivisibili, ossia le attività realizzate dal Comune di Cervere a beneficio dell’intera cittadinanza e al netto, naturalmente, dei servizi a domanda individuale.

“Abbiamo confermato le priorità politico – amministrative corrispondenti, prima di tutto, alla domanda di sicurezza sociale che arriva dai nostri Concittadini e che deve trovare soddisfazione sia nei programmi e progetti di investimento, sia negli stanziamenti ordinari e di spesa corrente – commenta il sindaco Corrado Marchisio – Rappresenta per noi un motivo di orgoglio il fatto di essere riusciti in questo intento confermando e stabilizzando senza ritocchi all’insù il carico fiscale anche per quel che riguarda la componente Tasi relativa all’imposizione per i servizi indivisibili, nonostante le incognite derivanti dalle ultime leggi finanziarie statali calate dall’alto sulla fiscalità locale e che coinvolgono per l’ennesima volta la base imponibile immobiliare con la paventata unificazione tra Imu e Tasi stessa. Come già ribadito, il confronto e il gioco di squadra con il Consiglio saranno sempre importanti in corso di esercizio annuale per valorizzare ogni ulteriore margine di manovra in grado di migliorare e integrare la dotazione dei servizi a tutto vantaggio di famiglie e aziende locali senza gravare su di esse”.

La delibera sui servizi indivisibili è stata approvata con i voti del gruppo di maggioranza Per il Bene Comune.