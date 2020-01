Verzuolo: ultimi giorni per aderire al corso di abilitazione all’uso del defibrillatore

Il 18 febbraio, dalle 19 alle 23, è in programma il corso di abilitazione all’uso del defibrillatore automatico esterno voluto dal Comune di Verzuolo.

Si tratta di una sola lezione, di quattro ore, suddivisa in una parte teorica ed una parte pratica. Al termine, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’attestato con il tesserino di abilitazione all’uso del Dae.

Il defibrillatore è lo strumento salvavita che, dopo l’applicazione di due placche adesive sul torace della persona in arresto cardiaco, riesce in completa autonomia a valutare il ritmo cardiaco e, nei casi dove questo è possibile, erogare una scarica elettrica nel tentativo di ripristinare il battito cardiaco.

A Verzuolo il corso si è reso possibile grazie all’interessamento del consigliere comunale Livia Barale, ed è stato organizzato dalla Croce verde di Saluzzo.

Il corso si terrà nei locali della Croce verde, a Saluzzo, in via Volontari del soccorso, al costo di 40 euro (pagamento in loco).

È ancora possibile iscriversi, inviando un’email all’ufficio protocollo del Comune di

Verzuolo (protocollo@comune.verzuolo.cn.it) e indicando dati anagrafici (comprensivi di carta d’identità) ed un cellulare per essere ricontattati.

Da tempo l’Amministrazione comunale di Verzuolo porta avanti un’azione volta a rendere la cittadina sempre più “cardioprotetta”: sul territorio comunale sono infatti sei i defibrillatori accessibili al pubblico.