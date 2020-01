Saluzzo, contributi Fitwalking del Cuore: ecco a chi saranno consegnati

Giovedì 30 Gennaio, presso la Sala Conferenze della Cassa di Risparmio di Saluzzo, verranno consegnati i contributi della 17’ edizione del Fitwalking del Cuore alle associazioni e ad i gruppi che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni.

Grazie alla quota record di 12.080 iscritti verranno distribuiti € 60.400,00. Contributi che aiuteranno a sostenete l’associazionismo locale e a portare avanti progetti di pubblica utilità in ambito scolastico, sportivo, parrocchiale e volontaristico.

Il 10% del contributo come sempre verrà utilizzato per sostenere dei progetti designati dal Comitato Organizzatore, progetti che saranno nel segno della continuità, verranno infatti utilizzati per la promozione dell’attività sportiva e del cammino.

Metà di questa cifra, nello specifico, 3.000 Euro verranno utilizzati per la prosecuzione del “Progetto Scuola”, da diverse edizione il Fitwalking del Cuore sostiene l’alfabetizzazione motoria e la promozione dell’attività sportiva nelle scuole. Grazie alla passata edizione sono stati dati agli Istituti Comprensivi che hanno preso parte alla raccolta iscrizioni dei buoni per l’acquisto di attrezzature sportive, giovedì grazie all’edizione appena trascorsa, verranno consegnati alle seguenti realtà scolastiche:

Istituto Comprensivo di Cuneo Oltrestura importo € 500,00

Istituto Comprensivo di Moretta – Scuola Primaria di Scarnafigi importo € 500,00

Asilo Infantile "Alberto Keller" - Scuola dell'infanzia paritaria importo € 400,00

Asilo Regina Margherita importo € 400,00

Opera Ministero Pastorale Ancina - Asilo San Giuseppe importo € 400,00

Asilo Infantile di Torre San Giorgio importo € 400,00

Asilo Infantile di Villafranca Piemonte importo € 400,00





ADAS Saluzzo Fidas 1300 5.927,00 Cooperativa Agricola Sociale Onlus "I Ciliegi Selvatici" 670 3.055,00 LILT - Lega Italiana Lotta Tumori 600 2.736,00 Karibu Costigliole OdV 600 2.736,00 I.C. di Saluzzo 546 2.489,00 L'Airone OdV 500 2.280,00 I. C. Sanfront - Paesana 442 2.015,00 Asilo Infantile "Alberto Keller" - Scuola dell'infanzia paritaria 400 1.824,00 ADMO Sede Operativa del Marchesato Saluzzese 400 1.824,00 I. C. di Revello 380 1.732,00 U.N.I.T.A.L.S.I. 375 1.710,00 I. C. Cuneo Oltrestura 360 1.641,00 DIAPSI Savigliano - Fossano - Saluzzo 320 1.459,00 ANFFAS Saluzzo 310 1.413,00 Soc .Cooperativa Sociale Armonia AR.L. Onlus 300 1.368,00 Associazione ODB - Oratorio Don Bosco 292 1.331,00 I. C. di Venasca - Costigliole Saluzzo 270 1.231,00 Ass. Turistica Proloco Monasterolo 266 1.213,00 SPD Paesana Valle Po 250 1.140,00 Il Fiore della Vita O.d.V. 250 1.140,00 Gruppo Missionario Sololo Mission Hospital Onlus 250 1.140,00 Asilo Regina Margherita 250 1.140,00 Volley Saluzzo 200 912,00 Rinascere dall'Alto 200 912,00 Polisportiva Scarnafigi 200 912,00 IC Moretta - Scuola Primaria di Scarnafigi 200 912,00 IC Chiusa di Pesio Peveragno 200 912,00 Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo Onlus 200 912,00 Associazione di Promozione Sociale "Penelope" 200 912,00 Centro Gli Aquiloni Associazione di Volontariato 200 912,00 Asilo Infantile Villafranca Piemonte 200 912,00 Asilo Infantile Torre San Giorgio 200 912,00 Opera Ministero Pastorale Ancina - Asilo San Giuseppe 200 912,00 A.s.d. Valle Varaita Calcio 200 912,00 A.I.L. sezione di Cuneo "Paolo Rubino" odv 200 912,00