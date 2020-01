Le emozioni del deserto marocchino raccontate da una viaggiatrice saluzzese

Venerdì 31 gennaio alle 20:45, presso lo Spazio culturale piemontese, in corso Roma 4 Saluzzo, Paola Falcone, saluzzese, proporrà una serata divulgativa per condividere le proprie esperienze di viaggio in Marocco. Titolo dell’incontro: “Suggestioni del deserto marocchino, emozioni di un viaggio…“.

Innamorata di questa terra, ne riscopre ogni volta la magia che vuole trasmettere agli altri, attraverso fotografie ed esperienze vissute, trasformandole in un arricchimento culturale e interiore. Ingresso libero.

www.spazioculturalepiemontese.it. Per info: Angela Delgrosso tel. 330 204153.