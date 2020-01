Un regalo per Toti: il libro ‘La ferrovia delle Meraviglie’,

“Ci permettiamo di regalare al Presidente Toti il libro ‘La ferrovia delle Meraviglie’, dall’Arch. Marcarini. Le consentirà di conoscere la storia è ammirare immagini e cartine di una vecchia linea ferroviaria voluta tanti anni fa da un grande Presidente della Camera ed illustre cittadino ventimigliese”.

Interviene in questo modo l’associazione Agb, dopo la visita del presidente della Regione, ieri a Ventimiglia, durante la quale non si è parlato della linea ferroviaria che unisce Liguria e Piemonte. “Lui si impegnò tutta la vita per poter realizzare questo suo sogno e lei, Presidente Toti, durante la sua visita istituzionale in città non ha trovato il tempo di citarla”.

“Peccato – termina la Agb - le ricordiamo umilmente che il Ponente Ligure rischia ogni giorno l’isolamento con il Piemonte e che questa linea ferroviaria rappresenta una infrastruttura vitale”.